Wie geht's dem Wald im Klimastress? Bäume werden untersucht

Arnsberg (dpa/lnw) - Um herauszufinden, wie es dem Wald geht, nehmen Fachleute in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Wochen insgesamt 10 000 Laub- und Nadelbäume unter die Lupe. Am Mittwoch startete die diesjährige Erhebung für den Waldzustandsbericht. Sorgen bereiten dem Landesbetrieb Wald- und Holz besonders die anhaltende Trockenheit und der hohe Befall durch Borkenkäfer, hieß es am Mittwoch. Es seien erhebliche Anstrengungen erforderlich um die aktuellen Schäden aufzuarbeiten und den Wald fit für den Klimawandel zu machen, sagte der Umweltstaatssekretär Heinrich Bottermann zum Auftakt der Untersuchung in Arnsberg. Die Erhebung liefere eine wichtige Grundlage, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Von dpa