Dortmund: Hunderte junge Klimaaktivisten reisen zu Kongress

Als Vortragende und Referenten werden unter anderem der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt, zahlreiche erfahrene Aktivisten anderer Organisationen oder Verbände, Gewerkschafter und Wissenschaftler erwartet. Am Freitagvormittag gibt es eine Kundgebung in der Innenstadt. Der Kongress findet auf einem weitläufigen Parkgelände in Dortmund statt. Die Aktivisten sind in Zelten oder Turnhallen untergebracht.