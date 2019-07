Evangelische Kirche weist Vorwürfe in AfD-Papier zurück

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Vertreter der Evangelischen Kirche haben Vorwürfe in einem Positionspapier mehrerer AfD-Landtagsfraktionen entschieden zurückgewiesen. Das Papier sei mit Halbwahrheiten, Diffamierungen und Unterstellungen angereichert, heißt es in einer Mitteilung der Evangelischen Akademie Berlin. Mehrere AfD-Fraktionen hatten das Positionspapier mit dem Titel «Unheilige Allianz» bereits im Juni zusammen vorgestellt. Darin wird der evangelischen Kirche vorgeworfen, sie vertrete in Bezug auf Genderfragen, Klimaschutz, Flüchtlinge und in ihrer Haltung zur AfD politische Positionen.

Von dpa