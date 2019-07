Denn das Dilemma in der aufgeheizten Debatte um Dieselfahrverbote in deutschen Innenstädten wird in der fünfstündigen mündlichen Verhandlung, in der sich Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Land NRW wegen des Luftreinhalteplans von Aachen gegenüberstehen, nach und nach auf den Punkt gebracht. „Wir werden es nicht schaffen, punktgenau Maßstäbe für alle zu setzen“, plädiert Seibert angesichts von großen Unsicherheiten bei allen Belastungs- und Entlastungsprognosen und der Wirkung der verschiedenen denkbaren Maßnahmen für eine gehörige Portion Pragmatismus.

Das OVG , so zeichnet sich schon im Laufe des Tages ab, möchte über das Zahlenwerk der Luftreinhaltepläne hinaus eine zeitnahe Wirkungskontrolle in das System einbauen und parallel eine Stufenplanung installieren, die schon konkret beschreibt, was im Fall des Falles zu tun ist.

Heißt: Fahrverbote – in welcher Variante auch immer – sind nicht zwangs­läufig und immer angezeigt, wenn es in den Städten Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Stickoxidwerte gibt. Aber diese können eventuell in einem solchen Stufensystem viel kurzfristi ger angeordnet werden, wenn es angezeigt ist. Folgt man Seibert, ist all dies vor allem eine Frage gründlicher Vorbereitung.

„Es macht keinen Sinn, bei geringer Überschreitung der Grenzwerte Fahrverbote auszusprechen, und nach einem halben Jahr, wenn das Ziel erreicht ist, muss das Verbot wieder aufgehoben werden.“ Das könne man niemandem zumuten.

Zufriedenheit bei der Umwelthilfe, deren Vertreter sich in Münster ungewohnt kompromissbereit zeigen. Anwalt Remo Klinger, mit dem DUH-Vorsitzenden Jürgen Resch an einem Tisch, attestiert sogar der Stadt Aachen, wegen der Grenzwertüberschreitungen viel getan zu haben – „aber dies viel zu langsam“. Auch deshalb habe man geschluckt, als in der ersten Instanz die Planung durchgewunken wurde.

NRW-Umweltministerin Ur­sula Heinen-Esser, die sich schon den zweitägigen Erörterungstermin im Mai nicht entgehen ließ, sitzt auch am Mittwoch in Saal 1. Hört zu, überlässt den Vertretern ihres Ministeriums, des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und auch der Stadt Aachen das Feld. Die von Seibert angeregte Stufen­planung mit dem gleich angedockten Handlungskonzept stößt in diesem Kreis auf Bedenken. Der Verwaltungsrichter lässt aber nicht locker. Und überrascht auch Aachens Dezernentin Annekathrin Grehling mit dem Hinweis, dass der Luftreinhalteplan der Stadt aus dem Jahr 2009 genau dies bereits vorsah. Das nächste Puzzleteil bei der Überzeugungsarbeit.