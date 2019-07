Wuppertal (dpa) - Nach der bisher längsten Zwangspause von achteinhalb Monaten nimmt die Wuppertaler Schwebebahn heute wieder ihren Betrieb auf. Im November war eine Stromschiene auf mehreren Hundert Metern Länge vom Trägergerüst abgestürzt. Zwar wurde niemand verletzt, doch der Betrieb auf der 13,3 Kilometer langen Trasse wurde erstmal eingestellt. Nach Angaben der Stadtwerke wurden in dieser Zeit mehrere Sicherungen eingebaut.

Als Ersatz setzte die Stadt Busse ein, doch die sind lange nicht so schnell, da die Schwebebahn rote Ampeln und Staus einfach überfliegen kann. Normalerweise fahren täglich 82 000 Menschen mit der in der Kaiserzeit errichteten Bahn. In den vergangenen Wochen waren auf der Trasse schon wieder leere Bahnen unterwegs, denn die 80 Fahrer der Hängezug-Flotte brauchen Fahrpraxis. Ab 1. August können jetzt endlich auch wieder Fahrgäste zusteigen.