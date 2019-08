Frau aus Hamm tot in Wohnung: Ehemann festgenommen

Hamm (dpa/lnw) - Eine Frau (58) ist am Mittwoch in Hamm tot in ihrer Wohnung gefunden worden, ihr Ehemann (55) wurde festgenommen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft liegt der «Verdacht eines Tötungsdeliktes» vor, eine Obduktion soll am Donnerstag mehr Klarheit bringen. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag war die Leiche der Frau am Mittwoch gegen 17.20 Uhr entdeckt worden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa