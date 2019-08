Watzke rechtfertigt hohe Ausgaben: «Haben umgeschichtet»

Bad Ragaz (dpa) - Hans-Joachim Watzke hat die hohen Ausgaben von Borussia Dortmund in diesem Transfersommer von rund 130 Millionen Euro verteidigt. «Wir können das heute, ohne dass wir die Kreditabteilung einer Bank aufsuchen müssen», sagte der Geschäfsführer von Borussia Dortmund am Donnerstag in einem Interview der Deutschen Presseagentur dpa. Angesichts der Verkäufe von Christian Pulisic, Abdou Diallo und Alexander Isak seien die Ausgaben überschaubar: «Ich glaube nicht, dass wir netto überhaupt eine Menge investieren müssen. Am Ende des Tages haben wir vor allem umgeschichtet.»

Von dpa