Kampagne gegen Aussetzen von Tieren zur Urlaubszeit

Dortmund (dpa/lnw) - Mit der landesweiten Plakat-Kampagne «Er war treu... Enttäuschung auf der Urlaubsfahrt» appelliert der Jagdverband an Tierhalter, ihre Vierbeiner nicht auszusetzen. «Leidtragende sind nicht nur Hunde, Katzen und Co., sondern auch unsere heimischen Wildtiere», mahnte der Präsident des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen, Ralph Müller-Schallenberg. Den ausgesetzten Hunden und Katzen bleibe nach dem «größten Vertrauenbruch» ihrer Besitzer ja gar nichts anderes übrig, als sich aus der Natur zu ernähren und zu wildern, unterstrich er in einer am Donnerstag in Dortmund veröffentlichten Mitteilung.

Von dpa