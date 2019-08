Winterscheidt zu Klimaaktivisten: «Ihr macht alles richtig»

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einem Streikaufruf «an alle» hat der Entertainer Joko Winterscheidt den jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future den Rücken gestärkt. «Warum geht nur ihr auf die Straße? Warum sind es nicht die Leute, die am Freitag in einem Büro sitzen», rief er am Donnerstag Hunderten jungen Klimaaktivisten bei dem ersten großen Fridays-for-Future-Kongress in Dortmund zu. «Warum legt man nicht einfach mal - steile These - dieses Land lahm an einem Freitag?» Alle zeigten immer begeistert auf das, was die jungen Aktivisten bisher geleistet hätten, so Winterscheidt weiter, «aber viel zu viele bleiben zuhause».

Von dpa