Todesfalle für Gerichtsvollzieher: Mord-Anklage

In dem Wohnhaus soll er Mitte April dieses Jahres Zuleitungen zu Gasthermen aufgeschraubt, Kraftstoff im Keller verschüttet und Teelichter aufgestellt haben - im Eingangsbereich dann auch noch einen Plastikbehälter mit Benzin getränkten Stoffresten und eine brennende Kerze. Es selbst habe das Haus verlassen. Der Beschuldigte soll eine tödliche Verletzung der Gerichtsvollzieher in Kauf genommen haben. Der Schaden bei dem Brand in der Lagerhalle wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.

Die Beamten und zwei Begleiter hatten den Angaben nach beim Betreten des Hauses Brand- und Gasgeruch wahrgenommen und konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr, die an der Lagerhalle im Einsatz war, habe Schlimmeres verhindert.