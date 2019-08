Rettungswagen ausgebremst: Ermittlungen wegen Nötigung

Dülmen (dpa/lnw) - Vermutlich mit voller Absicht hat der Fahrer eines Lieferwagens auf einer Autobahn im Münsterland einen mit Blaulicht fahrenden Rettungswagen (RTW) gleich mehrfach ausgebremst. Der RTW aus Nottuln war am Mittwochnachmittag wegen eines internistischen Notfalls in Dülmen auf die A43 gefahren, um schnell zum Einsatzort zu kommen. Kurz darauf habe der Kastenwagen den Rettungswagen auf der linken Spur nicht vorbei gelassen, obwohl der RTW-Fahrer zu Blaulicht und Martinshorn auch noch die Lichthupe betätigt habe. Der Kastenwagen sei sogar noch langsamer geworden, berichtete die Kreispolizei Coesfeld am Donnerstag.

