Wechselhaftes Wochenendwetter in NRW

In der Nacht zum Samstag ist es regnerisch mit einzelnen Gewittern. Der Samstag bleibt bewölkt, die Meteorologen erwarten weitere Schauer. Im Tagesverlauf werde es aber freundlicher und trocken, Regen sei noch in Westfalen zu erwarten. Die Werte am Thermometer liegen bei maximal 21 bis 25 Grad. In der Nacht bleibt es nach DWD-Vorhersage trocken.

Am Sonntag können die Menschen in NRW dann auf einige Sonnenstunden hoffen: Bei Temperaturen bis zu 27 Grad bleibt es trocken, besonders im Süden rechnet der DWD immer wieder mit längeren sonnigen Abschnitten.