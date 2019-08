654 Säuglinge starben in NRW: Mehr Jungen als Mädchen

Die Säuglingssterblichkeit liege seit Jahren auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, sagte eine Sprecherin. Um das Jahr 1990 lag sie noch etwa doppelt so hoch wie 2018, in den 1970er Jahren etwa beim Sechsfachen. Grund seien medizinische Fortschritte, vor allem bei der Prävention. So seien heute Geburtsvorbereitungskurse weit verbreitet, in denen Eltern über die richtige Kleidung und Lagerung der Kinder und etwa die Belüftung des Kinderzimmers informiert würden. Außerdem werde deutlich weniger geraucht.

Auffällig ist der Geschlechterunterschied: Es sterben deutlich mehr Jungen als Mädchen im ersten Lebensjahr. 2018 gab es NRW-weit 295 weibliche Säuglings-Todesfälle und 359 männliche. Zugleich werden aber etwas mehr Jungen als Mädchen geboren. Die Gründe sind in der Wissenschaft umstritten. Einige Forscher sehen in dem geringen Jungen-Überschuss bei der Geburt eine Vorsorge oder Reserve, die sich über die Evolution entwickelt hat, weil Männer im Schnitt riskanter leben und deutlich früher sterben.