Vermisste 35-Jährige: Polizei durchsucht Müllbunker

Krefeld/Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Verschwinden einer 35 Jahre alten Gelsenkirchenerin Ende Juni hat die Polizei am Freitag einen Müllbunker in einer Krefelder Entsorgungsfirma durchsucht. Dabei werde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Beweismitteln für ein mögliches Gewaltverbrechen gesucht, teilte die Gelsenkirchener Polizei mit. In dem Vermisstenfall gebe es Bezugspunkte nach Krefeld, ein Verbrechen sei nicht auszuschließen. Nähere Details wollte ein Sprecher unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Von dpa