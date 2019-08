Mönchengladbach/Dortmund (dpa/lnw) - Die gefährlichen haarigen Raupen des Eichenprozessionsspinners haben in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens mit der Verpuppung begonnen. In Mönchengladbach meldeten die Abfallbetriebe der Stadt, dass die Puppen selbst zwar keine Brennhaare mehr hätten. Die Härchen jedoch, die heftige allergische Reaktionen auslösen können, blieben vielfach in den Nestern kleben oder fielen herab.

Menschen sollten betroffene Parks, Grünanlagen und Friedhöfe daher weiter meiden, hieß es auch in Dortmund auf Anfrage. Die Gifthaare könnten sich aus den Nestern lösen und durch die Luft fliegen. Die Gefahr sei deshalb noch nicht gebannt. Nach Angaben von Sprecher Christian Schön wurden zwar viele Raupennester in den vergangen Wochen abgesaugt. Dennoch seien die Maßnahmen zur Vorbeugung noch im Gange: «Jede abgesaugte Raupe erspart uns 300 Eier im nächsten Jahr».

In der Verpuppungsphase, die je nach Witterung bereits im Juni beginnen kann, spinnen sich die Raupen in ockerfarbene Kokons ein und bilden sehr große Gespinstnester, wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mitteilt. Nach drei bis fünf Wochen schlüpfen die Falter. Sie sind 25 bis 32 Millimeter groß und nachtaktiv.

In vielen Parks und Wäldern waren dieses Jahr Hunderte Bäume von den Schädlingen befallen. Experten führten die starken Populationen auf die milden Monate in Winter und Frühjahr zurück. Die Bekämpfung sei noch im vollen Gange, hieß es in Dortmund. Die Stadt hatte dazu in diesem Jahr ihr Tiefbauamt aufgerüstet und die Kapazitäten verdoppelt, wie der Sprecher betonte. «Hilfreich wäre auch kräftiger Regen, der die Raupennester mit den verbliebenen Brennhaaren abspült.»