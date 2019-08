Verdi: Warnstreiks in zehn Postbank-Filialen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zehn Postbank-Filialen in Nordrhein-Westfalen sind nach Gewerkschaftsangaben am Samstag bestreikt worden. «Das war eine erste Aktion», sagte ein Verdi-Sprecher für den Landesbezirk NRW. Daran hätten sich einige Dutzend Beschäftigte des Postbank-Filialbetriebs in diesen ausgewählten Filialen beteiligt. Die Gewerkschaft wolle den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der zweiten Tarifrunde Postbanken am 13. und 14. August in Bonn erhöhen.