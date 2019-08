73-Jähriger verletzt seine Ehefrau mit Messer

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf hat ein 73-Jähriger seine 40 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei attackierte der Mann seine Frau am Samstag im Stadtteil Oberkassel mit dem Messer und fügte ihr Schnittwunden am Hals zu. Die 40-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand jedoch nach ersten Untersuchungen nicht. Zu möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa