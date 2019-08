Adventskonzert der Landesregierung: Wieder in Soest

Soest (dpa/lnw) - Das Adventskonzert der Landesregierung findet in diesem Jahr in der Kirche St. Maria zur Wiese in Soest statt. «Die Wiesenkirche in Soest mit ihrer wunderbaren gotischen Architektur und den imposanten Glasfenstern gehört zu den schönsten Gotteshäusern in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich sehr darauf, das diesjährige Adventskonzert in der besonderen Atmosphäre zu erleben, die diese Kirche ausstrahlt», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) laut einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung der Staatskanzlei.

Von dpa