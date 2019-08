BVB-Sportdirektor Zorc kritisiert Gelb gegen Kimmich

Der Münchner Außenverteidiger hatte dem Engländer in der 76. Minute auf den Fuß getreten. «Das ist eine glasklare Rote Karte. Der Ball war im Aus, das Spiel war unterbrochen. Dann war es eine deutliche Tätlichkeit von Joshua Kimmich », klagte Zorc .

Anders als Kimmich wertete Zorc die Aktion als Absicht: «Er tritt ihm mit Absicht auf den Fuß und der Tritt geht in Richtung Knöchel. Es kann keine andere Entscheidung als Rot geben. Da kann man 35 Seminare bekommen, in dem Moment, in dem das so bewertet wird, braucht man den Videoschiedsrichter nicht.»