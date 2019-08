Köln: 50 000 FC-Fans verabschieden Hennes VIII.

Köln (dpa/lnw) - Rund 50 000 Fans des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln haben am Sonntag das lebende Maskottchen Hennes VIII. in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet und seinen Nachfolger Hennes IX. begrüßt. Größeren Applaus als die beiden Geißböcke erhielt am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung nur Torjäger Anthony Modeste. Der 12-jährige Hennes VIII. wird wegen voranschreitender Arthrose nach elf Jahren abgelöst. Sein Nachfolger, der wie er im Kölner Zoo lebt, wurde am 24. Februar 2018 in Petershagen-Ilse bei Minden geboren.

Von dpa