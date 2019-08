Titz feiert mit Essen zweiten Sieg: Fehlstart für Köln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen ist mit Coach Christian Titz ein sehr guter Saisonstart in der Fußball-Regionalliga West gelungen. Am 2. Spieltag feierte das Team des früheren Bundesliga-Trainers mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg beim VfB Homberg den zweiten Sieg und belegt derzeit Rang drei. Vor 5200 Zuschauern in Duisburg erzielte Oguzhan Kefkir (55./72. Minute) am Sonntag beide Tore für RWE. Homberg gelang nur der Anschlusstreffer durch Ahmad Jafari (88.).

Von dpa