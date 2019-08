Strohernte brennt: Löscharbeiten dauern die ganze Nacht

Dortmund (dpa/lnw) - Eine ganze Strohnernte ist in der Nacht zum Montag in Dortmund in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr sei mit mehreren Einheiten aus dem gesamten Stadtgebiet im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilten die Einsatzkräfte mit. Die Nachlöscharbeiten sollten noch bis Montagmittag dauern, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Von dpa