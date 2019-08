Mann wollte sich schönes Leben machen: Haft wegen Untreue

Nachdem er aber gesehen habe, dass sein System funktioniere, habe er sich ein schönes Leben mit dem Geld machen wollen. Dass der Mann dabei seine Vertrauensstellung als Beamter missbrauchte, werteten die Richter als strafverschärfend. Die Verteidigung hatte für Bewährungsstrafe plädiert.

Der Verurteilte hatte laut Urteilsbegründung Gegenstände wie etwa Elektronikgeräte im Namen der Gemeinde bestellt und an seine Privatadresse liefern lassen. Am Computer veränderte er dann Anschrift und Liefergegenstand in - «Dinge, die die Gemeinde an der Stelle beschaffen würde», sagte Gerichtssprecher Thomas Birtel: Parkbänke etwa. In anderen Fällen habe er sich mit fiktiven Abrechnungen für nicht erbrachte Leistungen Bargeld verschafft.

Für den Fall, dass noch Werte aus den Taten gesichert werden können, ordnete das Gericht die Einziehung von Geld und elektronischer Geräte an. Der Mann hatte von sich aus einen kleinen Teilbetrag als Wiedergutmachung gezahlt.