Ex-Tanztheater-Intendantin: Streit um Kündigung vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt am 20. August das Berufungsverfahren wegen der fristlosen Kündigung der früheren Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Das bestätigte das Gericht am Dienstag. In der ersten Instanz hatte das Arbeitsgericht Wuppertal im Dezember 2018 die Kündigung von Adolphe Binder für unwirksam erklärt. Gegen dieses Urteil ging die Leitung des Tanztheaters in Berufung. Ziel sei, dass das Landesarbeitsgericht das Urteil aufhebe und die Kündigung bestätige, hatte das Tanztheater seinerzeit erklärt.

Von dpa