Düsseldorf in Torlaune: 15:1-Sieg im letzten Testspiel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vier Tage vor dem Pflichtspielstart hat sich Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf im letzten Testspiel in Torlaune präsentiert. Der Bundesligazehnte gewann am Dienstagabend beim Düsseldorfer Bezirksligisten VfL Benrath mit 15:1 (7:1). Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel erzielten Aymen Barkok (4), Rouwen Hennings (3), Nana Ampomah (2), Bernard Tekpetey (2), Niko Gießelmann, Erik Thommy, Shinta Appelkamp und Kelvin Ofori. Am Samstag treten die Düsseldorfer in der ersten DFB-Pokalhauptrunde um 15.30 Uhr beim FC 08 Villingen an.

Von dpa