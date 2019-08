Hamburg (dpa) - Ein Aldi-Lieferant hat Rollatoren wegen Qualitätsproblemen zurückgerufen. Es bestehe die Gefahr, dass die Sitzfläche in Ausnahmefällen bei starker Belastung seitlich einreiße und dadurch ein Sturz hervorgerufen werden könne, teilte die Firma Aspiria Nonfood GmbH am Mittwoch in Hamburg mit. «Es wird dringend davon abgeraten, die Rollatoren weiter zu verwenden.»

Von dpa