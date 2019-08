Velen/Stadtlohn -

Bei einem Unfall mit einem Krankentransportwagen sind zwei Menschen gestorben. Ein Auto war am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache in Velen-Ramsdorf in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Krankentransportwagen, in dem ein Rollstuhlfahrer transportiert wurde, kollidiert.