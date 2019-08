Schauer und Gewitter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wechseln sich zum Wochenende Sonne und Regen ab. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen bringt der Donnerstagnachmittag die ersten Schauer, hauptsächlich in der Eifel. Überwiegend soll es aber laut Prognose trocken bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad.