Erste fahrende Jugendherberge macht sich auf die Reise

Köln (dpa/lnw) - Den typischen Stockbetten bleibt die Jugendherberge auch in ihrer fahrenden Variante treu: In Köln hat sich am Donnerstag ein als Jugendherberge ausgestatteter Bus auf den Weg gemacht. Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks handelt es sich dabei um die «erste fahrende Jugendherberge der Welt». Mit zwölf ersten Mitfahrern an Bord machte sich der Bus am Vormittag auf die Reise gen Osten. Sein Ziel: das Elektro-Festival «SonneMondSterne», das am Wochenende in Thüringen stattfindet.

Von dpa