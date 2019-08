Hohe Kosten für CO2-Zertifikate belasten Uniper

Düsseldorf (dpa/lnw) - Höhere Kosten für CO2-Zertifikate und der Wegfall positiver Sondereffekte im ersten Halbjahr haben deutliche Spuren in der Bilanz des Kraftwerksbetreiber Uniper hinterlassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns halbierte sich in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf 308 Millionen Euro, wie Uniper am Donnerstag mitteilte.

Von dpa