Gericht: Polizist mit Bandidos-Nähe darf entlassen werden

Dortmund/Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Polizist, der besondere Kontakte zu führenden Bandidos-Rockern hatte, darf nach einer Gerichtsentscheidung entlassen werden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stellte klar, dass die Entlassung des «Beamten auf Widerruf» aus dem Polizeidienst in Dortmund rechtmäßig war, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Die «Bild»-Zeitung hatte über den jungen Mann berichtet, der zuvor schon erfolglos gegen seinen Rauswurf in Hamm geklagt hatte.

Von dpa