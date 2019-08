Nach Unfall: Ungeduldiger Autofahrer wendet in Rettungsgasse

Dortmund -

Ein Autofahrer hat in einem Stau in Dortmund einfach gewendet und ist durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben vom Freitag gegen den Fahrer, der in dem Stau nach einem schweren Unfall mit drei Verletzten offenbar nicht warten konnte.