Wohnhausbrand in Dortmund: Sechs Verletzte

Dortmund (dpa/lnw) - Sechs Menschen sind in Dortmund bei einem Wohnhaus-Brand verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben vom Freitag können zudem mehrere Wohnungen des Gebäudes im Stadtteil Bodelschwingh vorerst nicht mehr betreten werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Über 50 Einsatzkräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Das Feuer breitete sich laut der Feuerwehr am Donnerstagabend im fünften Obergeschoss des Wohnhauses aus. Sechs Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.