Islamischer Gefährder wegen Einbruchsdiebstahls in Haft

Gegen den vermutlich aus Tschetschenien stammenden Russen wird seit längerem wegen Verstoßes gegen Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt, weil er auf einem Foto mit einem Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow zu sehen ist. Nachdem Ermittler im April bei ihm eine Pistole mit Schalldämpfer und Munition entdeckt hatten, kam ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzu. Nach dem Versuch, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Neuss aufzubrechen, war er festgenommen worden. In Untersuchungshaft wurde er allerdings erst genommen, nachdem er gegen Melde-Auflagen verstoßen hatte und der Haftbefehl in Kraft gesetzt wurde.

Nach Angaben von « Spiegel Online » war er 2004 vermutlich aus Tschetschenien nach Deutschland gekommen. Obwohl sein Asylantrag bereits nach einem Jahr abgelehnt worden war, sei er nicht abgeschoben worden. Sein Heimatstaat Russland gebe an, einen Mann mit seinen Personalien nicht zu kennen.