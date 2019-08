MSV Duisburg will im DFB-Pokal Zweitligist Fürth ärgern

Duisburg (dpa/lnw) – Der MSV Duisburg will seinen Schwung vom Saisonstart in der 3. Fußball-Liga nutzen und im DFB-Pokal für eine Überraschung sorgen. «Das Pokalspiel wird sehr interessant. Wir haben nichts zu verlieren und werden alles geben, um den Zweitligisten zu ärgern», sagte MSV-Verteidiger Marvin Compper vor der Erstrunden-Partie am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Nach dem 4. Spieltag in der 3. Liga rangiert Duisburg mit drei Siegen und neun Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Von dpa