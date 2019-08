Gladbachs Mittelfeldspieler Hofmann am Knie verletzt

Sandhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt nach dem Auftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals um Jonas Hofmann. «Er hat was am Knie. Morgen werden wir gucken, wie schlimm es ist. Ich kann es nicht sagen», sagte Trainer Marco Rose nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Zweitligisten SV Sandhausen. Mittelfeldspieler Hofmann war am Freitagabend kurz vor der Pause vom Platz gehumpelt. «Wir hoffen auf Glück im Unglück. Wir gehen von einer kleinen Verletzung aus», sagte Sportdirektor Max Eberl.

Von dpa