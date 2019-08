Wechselhaftes Wetter in den nächsten Tagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Temperaturen bis 27 Grad, Sonne, aber auch starker Wind und Wolken: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Samstag wehten in einigen Landesteilen starke bis stürmische Böen, vor allem in höheren Lagen. Bis zum Abend sollte der Wind laut DWD abflauen. Die Höchsttemperaturen sollten bei Sonne und Wolken 24 bis 27 Grad erreichen. Nur im Norden könnte es laut DWD regnen.

Von dpa