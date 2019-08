Düsseldorf (dpa) - Der MSV Duisburg will den Schwung des erfolgreichen Saisonstarts nutzen und heute (18.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth für eine Überraschung sorgen. Der viermalige Pokalfinalist aus Duisburg, der mit drei Siegen in vier Partien in die Drittliga-Spielzeit gestartet ist, setzt dabei auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans. Mehr als 14 000 Zuschauer werden in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena erwartet.

Zeitgleich ist der NRW-Erstligist 1. FC Köln beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden gefordert. Als klarer Außenseiter empfängt der West-Regionalligaclub SV Rödinghausen bereits um 15.30 Uhr den Fußball-Bundesligisten SC Paderborn.