Mann von Wuppertaler Schwebebahn erfasst und verletzt

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Betrunkener ist in Wuppertal auf das Schwebebahngerüst geklettert und von einer Bahn erfasst worden. Der Unfall habe sich Samstagnacht an der Haltestelle Bruch ereignet, teilte die Polizei Wuppertal mit. Der 44-Jährige fiel den Angaben zufolge daraufhin von den Gleisen und kam verletzt in ein Krankenhaus. Ihn erwarte nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Von dpa