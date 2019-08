Betrunkener stürzt aus Wut über seinen Traktor in den Rursee

Simmerath (dpa/lnw) - Aus Wut über seinen Traktor ist ein Betrunkener in den Rursee gestürzt. Der 30-Jährige war am Samstagabend in Simmerath mit seinem Fahrzeug in einer Leitplanke hängen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann seinem Ärger darüber Luft machen wollte, habe er das Gleichgewicht verloren, sei eine Böschung hinuntergestürzt und im See gelandet. Zeugen hätten das Unglück beobachtet und den Mann gerettet. Die Beamte hätten bei einer Alkoholkontrolle einen Wert von mehr als drei Promille festgestellt.

Von dpa