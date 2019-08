Mutmaßlicher Dealer flieht vor Polizei in Straßenbahntunnel

Köln (dpa/lnw) - Nach einer Verfolgungsjagd in der Kölner Innenstadt hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in einem Straßenbahntunnel festgenommen. Ein 25 Jahre alter Fahrer einer Straßenbahn musste wegen des Einsatzes eine Vollbremsung machen und erlitt einen Schock, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.