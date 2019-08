Mehr als 24 000 Familien in NRW beantragen Baukindergeld

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesweit haben mehr als 112 000 Familien Anträge auf Baukindergeld gestellt, davon gut 24 700 in Nordrhein-Westfalen. 43 000 Familien haben in Deutschland in diesem Jahr das erste Baukindergeld als Zuschuss für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie bekommen, wie aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.