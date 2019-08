Zu acht in einem Auto: Polizei erwischt junge Unruhestifter

Witten (dpa/lnw) - Die Polizei hat acht junge Männer und Jugendliche in einem Auto erwischt, nachdem sie auf einer Feier in Witten gepöbelt und geklaut hatten. Sechs von ihnen hatten sich auf die Sitze gequetscht, zwei andere lagen im Kofferraum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.