Platzsturm, Schlägerei und Spielabbrüche in der Kreisliga B

Gelsenkirchen/Hüllhorst (dpa/lnw) - Gleich zwei Spiele in der Fußball-Kreisliga B sind am Sonntag abgebrochen worden, nachdem Spieler untereinander und auch mit Fans aneinandergeraten sind. Bei der Partie zwischen dem VfL Resse und Arminia Ückendorf in Gelsenkirchen gingen die Spieler laut Polizei nach einem Foul aufeinander los. Ein 23 Jahre alter Kicker des VfL Resse kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schiedsrichter habe deshalb kurz vor dem Halbzeitpfiff die Partie abgebrochen. Zwei weitere Spieler wurden den Angaben zufolge ebenfalls verletzt.

Von dpa