Feuer in Emsdetten: Polizei sperrt Bereich weiträumig ab

Emsdetten (dpa/lnw) - Wegen eines Brandes auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten hat die Polizei den Bereich am Montag weiträumig abgesperrt und den Verkehr umgeleitet. Nach Angaben der Feuerwehr des Kreises Steinfurt sind Textilien und Gelbe Säcke auf dem Gelände in Brand geraten. Weit sichtbar war eine schwarze Rauchwolke. Mitarbeiter des Unternehmens waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in Gefahr. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Von dpa