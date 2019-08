Junge schwer verletzt: Laut Gutachten Rodelbahn ohne Mängel

Oslberg (dpa/lnw) - Vier Tage nach einem Unfall, bei dem ein sechsjähriger Junge schwer verletzt wurde, ist die Sommerrodelbahn im sauerländischen Olsberg wieder freigegeben. Ein Gutachter habe keinerlei Mängel an der Bahn oder den Schlitten festgestellt, sagte ein Sprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis am Montag auf Anfrage. Ein Schlitten war am vergangenen Donnerstag gegen den vorausfahrenden Wagen gerast. Darin wurde ein Junge aus den Niederlanden durch den Aufprall schwerstverletzt. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der «Westfälische Anzeiger» hatte über die Freigabe der Rodelbahn berichtet.

Von dpa