KFC Uerdingen leiht Oliver Steurer vom 1. FC Heidenheim aus

Krefeld (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat Oliver Steurer vom 1. FC Heidenheim bis zum Saisonende ausgeliehen. Dies gaben beide Club am Montag bekannt. Der Vertrag von Steurer in Heidenheim läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Der Innenverteidiger kam in Heidenheim zu insgesamt neun Zweitligaeinsätzen und spielte zuvor für Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West.

Von dpa