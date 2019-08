Drei Verdienstorden gehen ins Münsterland

Fußball-Legende Horst Hrubesch und der Entertainer Götz Alsmann zählen zu den neuen Preisträgern des Landesverdienstordens Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) wird sie am 23. August zusammen mit zwölf weiteren Frauen und Männern ehren, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Dazu zählt auch der Schöpfer der «Stolpersteine» für Opfer des Nationalsozialismus, Gunter Demnig.

Seit 1986 werden besonders engagierte Bürger für herausragende Verdienste um das Gemeinwohl und das Land NRW geehrt - bislang 1624. Darunter sind Prominente ebenso wie Menschen, die sonst nicht in der Öffentlichkeit stehen. Die Zahl der Landesorden ist auf 2500 begrenzt. Zu den neuen Preisträgern zählen auch die ehemaligen NRW-Minister für Finanzen und für Kinder, Helmut Linssen (CDU) und Ute Schäfer (SPD).

Die Geehrten:

Der Musikwissenschaftler Götz Alsmann, der vor allem mit der wöchentlichen WDR-Sendung «Zimmer frei» 20 Jahre lang ein Millionenpublikum erreichte, lehre an der Universität Münster unentgeltlich Popularmusik, lobte die Staatskanzlei. Darüber hinaus unterstütze der 62-jährige Münsteraner die Hospizbewegung und den Verein «Herzenswünsche».

Der Superintendent des „Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken“ Rolf Krebs aus Steinfurt war von 2004 bis 2013 „Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung von Nordrhein-Westfalen“. Als Mitgründer des Rotary-Clubs Gronau half er, viele soziale Projekte umzusetzen.

Herbert Gövert, der frühere Bürgermeister von Wadersloh, war maßgeblich am Erweiterungsbau des Museums Abtei Liesborn beteiligt und ist heutiger Ehrenvorsitzender der „Museumsfreunde Liesborn“. Von 1972 bis 2007 engagierte er sich für das Deutsche Rote Kreuz.

Die «Stolpersteine» des 71-jährigen Künstlers Gunter Demnig sind Millionen Menschen ein Begriff. Seinen ersten habe Demnig 1992 vor dem Kölner Rathaus verlegt, teilte die Staatskanzlei mit. «Inzwischen erinnern in ganz Europa über 70.000 von Gunter Demnig in den Boden eingelassene Messingsteine an Opfer des Nationalsozialismus - mehrere Tausend Stolpersteine in ganz Nordrhein-Westfalen.»

Der in Hamm geborene Horst Hrubesch hatte in der Fußball-Bundesliga bei Rot-Weiss Essen begonnen, ehe der Angreifer mit dem Hamburger SV mehrfach deutscher Meister sowie Europapokalsieger wurde. Erfolgreich war der 68-Jährige außerdem unter anderem als Trainer mehrerer DFB-Nachwuchsteams. «Mit gespendeten Trikots für Versteigerungen verhilft er Kindern und Jugendlichen zu besseren Startchancen ins Leben», so die Staatskanzlei.

Mustafa Bayram aus Köln war 2004 Mitgründer und von 2005 bis 2017 Geschäftsführer der Kölner Bildungs- und Beratungsstelle „Coach e.V.“ für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Bis heute ist er im Vorstand des Vereins aktiv.

Der Theatermacher und Regisseur Dr. Frank Hoffmann (Luxemburg) war von 2004 bis 2018 Intendant der Ruhrfestspiele, die er zu einem der größten und renommiertesten Theaterfestivals in Europa machte.

Der Unternehmer Franz Jacoby aus Paderborn mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist in den Gremien der IHK Paderborn aktiv und Gründungsmitglied der örtlichen Werbegemeinschaft. Als Kulturförderer hat er unter anderem die Philharmonische Gesellschaft Paderborn, den Domchor und das Landesmuseum für Klosterkultur in Dalheim unterstützt.

Seit 1984 leitet Lioba Lichtschlag aus Düsseldorf den Männer-Kirchenchor der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf. Sie ist für die Inhaftierten auch Beraterin, Gesprächspartnerin und Vermittlerin bei Konflikten.

Von 1980 bis 2010 war Helmut Linssen (Issum) ununterbrochen Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags, von 2005 bis 2010 Finanzminister. Er war federführend am sozialverträglichen Ausstieg aus der subventionierten Förderung der Steinkohle und an der Gründung der RAG-Stiftung beteiligt und von 2012 bis 2019 deren Finanzvorstand.

Der anerkannte Heimatforscher Werner Saure aus Arnsberg erforscht seit Jahrzehnten die jüdische Geschichte in Arnsberg und ist Herausgeber zahlreicher Bücher zur Heimatgeschichte.

Die ehemalige nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete (2000 bis 2017) Ute Schäfer war von 2010 bis 2015 Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Sie ist heute aktiv für das „Literaturbüro“ in Detmold und Vorsitzende der Sportstiftung NRW.

Der Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur Gerhard Schmidt aus Köln hat sich sehr um die Entwicklung Nordrhein-Westfalens zum Medienstandort Nummer 1 verdient gemacht. Er ist Mitgründer des heutigen Film- und Medienverbandes sowie der Film- und Medienstiftung NRW.

Lena Strothmann aus Gütersloh war von 1998 bis 2019 als Präsidentin der Handwerkskammer Ostwestfalen die bundesweit erste Frau in dieser Position. Seit 2005 gehört die frühere Bundestagsabgeordnete dem Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks an.