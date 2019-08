Schläge bei Eigentümerversammlung: Mann schwer verletzt

Lippstadt (dpa/lnw) - Ein Streit bei einer Eigentümerversammlung ist so eskaliert, dass ein Teilnehmer schwer verletzt ins Krankenhaus musste. Einer der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses hatte sich bei dem Treffen in Lippstadt (Kreis Soest) über das Parkverhalten einer Bewohnerin beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen berichteten den Beamten, dass sich der Mann bei der Versammlung am Montagabend sehr aggressiv verhalten habe. Einen anderen Teilnehmer, der wahrscheinlich schlichten wollte, habe er dann in den Schwitzkasten genommen und mehrfach auf ihn eingeschlagen, auch als sein Opfer am Boden lag.

Von dpa