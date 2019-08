Karstadt-Kaufhof: Verdi stellt Bedingungen

Berlin (dpa) - Im Streit über die künftige Bezahlung der Beschäftigten beim neuen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi zahlreiche Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag gestellt. So soll sich das Unternehmen verbindlich zur Rückkehr in den Flächentarifvertrag verpflichten. «Die Beschäftigen lassen sich nicht einfach die Pistole auf die Brust setzen. Und sie wollen wissen, dass sich ihre Investitionen in das Unternehmen auch auszahlen», sagte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan Akman, am Dienstag.

Von dpa